Пас Малкина помог «Питтсбургу» выиграть у «Айлендерс»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс».

Встреча прошла в Питтсбурге на арене «ППГ Пэйнтс» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Майкл Мэтсон и Крис Летанг, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Джонатан Эберле и Брок Нельсон.

Ранее сообщалось, что прерванная игра между «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс» будет доиграна позднее.