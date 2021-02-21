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Спортивные новости

Боец ММА Дацик высказался о своей победе над боксером Дижоном

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Боец смешанных единоборств (ММА) Вячеслав Дацик прокомментировал свою победу над камерунским боксером Тайсоном Дижоном, передает РИА «Новости».

Спортсмены провели поединок по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут в четвертом раунде, а после заявил, что выступил почти как профессиональный боксер.

«Я делал все четко по плану. Его фишки я все продумал, что будет контратаковать через руку. Но это было все видно. Тайсон на минималках. Думал, что что-то покажет, но он ничего не продемонстрировал», — заявил он.

Ранее сообщалось, что боец ММА Дацик отправил в нокаут боксера Тайсона.

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