Чудинова назвали впечатляющим боксером

Бывший абсолютный чемпион мира Рой Джонс-младший лестно отозвался о российском боксере Федоре Чудинове, передает официальный сайт РЕН ТВ.

На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Чудинов провел поединок против малавийского боксера Айзека Чилемба. Десятираундовый бой продлился все запланированное время, по итогам которого была зафиксирована ничья.

«Это был прекрасный бой, великолепный турнир. Мне понравилось то, что я увидел. Оба бойца были готовы, Чудинов был очень хорош. Он впечатляющий боксер, поэтому я не удивлен исходу», — заявил Джонс-младший.

Ранее сообщалось, что бой Чудинова и Чилембы завершился ничьей.