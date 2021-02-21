Медведева назвали зеркальным отражением Джоковича

Бывшая пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мыслями о предстоящем финале Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) между сербским теннисистом Новаком Джоковичем и россиянином Даниилом Медведевым, передает «РБ-Спорт».

По мнению экс-пятой ракетки мира. Джокович является фаворитом финала, однако Медведев сможет навязать ему борьбу. По мнению Чакветадзе, на корте будет происходить ожесточенная битва.

«Медведев — красавец. Он классно подает и играет в похожем стиле. В некотором роде Джокович сразится со своим зеркальным отражением. Единственное, что быстрее летит подача у Медведева из-за роста», — заявила Чакветадзе.

Медведев и Джокович сразятся 21 февраля, матч начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Дзюба выразил радость от попадания Медведева в финал Australian Open.