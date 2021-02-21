Мать Роналдиньо скончалась из-за коронавируса

Мигелина Элои Дос Сантос, мать экс-нападающего «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо, умерла из-за коронавирусной инфекции, сообщает Diario Olé.

Еще в декабре Роналдиньо проинформировал, что его мать борется за жизнь и находится в отделении интенсивной терапии.

Футболист выиграл чемпионат мира в 2002 году, когда выступал в составе сборной Бразилии, а также стал обладателем трофея Лиги чемпионов вместе с «Барселоной» в 2006 году. Всю жизнь у игрока были очень теплые отношения с матерью.

Ранее сообщалось, что умер бывший массажист сборной СССР и «Детройта» Сергей Чекмарев.