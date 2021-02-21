Экс-игрок «Ливерпуля» глубоко разочарован в команде

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс критично высказался об игре команды в последнее время, передает Sky Sports.

В матче 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Ливерпуль» на своем стадионе со счетом 2:0 проиграла «Эвертону». Подопечные Юргена Клоппа идет на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 40 баллов.

«Это была тень «Ливерпуля». Как болельщик «Ливерпуля», я глубоко разочарован в своей команде. Не было видно какой-либо агрессии, жажды борьбы, энергии», — заявил Сунесс.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» проиграл домашний матч «Эвертону» впервые с 1999 года.