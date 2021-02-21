«Лилль» вернулся на первое место в таблице чемпионата Франции

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 «Лорьян» дома проиграл «Лиллю».

Встреча закончилась со счетом 1:4.

Как итог, «Лилль» набрал 58 очков и вновь вышел на первое место в турнирной таблице французской Лиги 1. Вторым идет «Лион» (55), третьим — «ПСЖ» (54). «Лорьян» же (23) остался на 18-й строчке.

Чемпионат Франции — 26-й тур

«Лорьян» — «Лилль» — 1:4

Голы: 0:1 — Гравильон — 21' (автогол), 1:1 — Эрго — 23', 1:2 — Фонте — 38', 1:3 — Иконе — 59', 1:4 — Брадарич — 90+1'.

Ранее Головин не попал в стартовый состав «Монако» на матч с «ПСЖ».