«Монако» Головина уверенно переиграл «ПСЖ»

В рамках 26-го тура французской Лиги 1 «Пари Сен-Жермен» дома проиграл «Монако».

Встреча на парижском стадионе «Парк-де-Пренс» закончилась со счетом 0:2. В составе «монегасков» отличились Софьян Диоп и Гильермо Марипан.

Российский полузащитник Александр Головин появился на поле лишь на 80-й минуте и не сумел отметиться результативными действиями.

Как итог, «Монако» с 52 очками остался на четвертом месте в турнирной таблице французского чемпионата. «ПСЖ» (54) идет третьим, отставая от лидирующего «Лилля» на четыре очка.

Чемпионат Франции — 26-й тур

«ПСЖ» — «Монако» — 0:2

Голы: 0:1 — Диоп — 6', 0:2 — Марипан — 51'.

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