«Бавария» вела переговоры с Клоппом в 2008 году

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сделал интересное заявление. Он поведал, как в 2008 году немецкий гранд выбирал между молодыми специалистами Юргеном Клинсманом и Юргеном Клоппом.

«Частично ответственен за то, что привлек Клинсмана в качестве тренера в 2008-м. К сожалению, его приглашение не сработало. Это было не лучшим решением для обеих сторон. Ули Хенесс в то время вел переговоры с Клоппом. Мы должны были быстро принять решение — тогда мы решили назначить Клинсмана», — приводит слова Румменигге Goal.

Напомним, что в итоге Клинсман был снят с занимаемой должности спустя год у руля мюнхенской команды. При нем «Бавария» не взяла ни одного трофея. Клопп же возглавил дортмундскую «Боруссию», с которой выиграл пять титулов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» может всем составом уйти на карантин из-за коронавируса.