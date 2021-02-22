Стало известно, почему Ибрагимович попросил о замене в матче с «Интером»

Рулевой «Милана» Стефано Пиоли высказался о разгромном поражении в матче 23-го тура чемпионата Италии с «Интером».

Встреча на стадионе «Сан-Сиро» закончилась со счетом 0:3 в пользу сине-черных.

«Первый гол получился для нас тяжелым. Нам не хватало интенсивности в первые 45 минут, мы должны были сделать больше, но мы заслужили забить во втором тайме. «Милан» не был слишком агрессивен, ведь мы не хотели оставлять «Интеру» слишком много места. Их качество проявилось во втором тайме. Однако мы верим в свою работу. Будем объективны: год или даже три месяца назад мы были бы счастливы оказаться там, где мы находимся в настоящий момент.

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