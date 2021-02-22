Теннисист Медведев поделился планами на ближайшее время

Новоиспеченная третья ракетка мира Даниил Медведев поделился планами на ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Australian Open в YouTube.

По его словам, на следующие три-четыре дня после финальной игры против Новака Джоковича он возьмет полный отдых.

«Естественно после «Большого шлема» у тебя идет акклиматизация, поэтому ты берешь себе дни полного отдыха.

В любом случае неизвестно, как ты будешь спать, четыре-пять дней ты будешь чувствовать себя убитым. Но из-за прошлого сезона мы решили не брать больших пауз», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что Елена Джокович, супруга Новака Джоковича, поддержала Даниила Медведева после поражения в финале Australian Open — 2021.