Экс-владелец «Спартака» поделился мнением о вылете из Кубка России

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко в своей колонке на «Чемпионате» поделился мнением о вылете клуба из Кубка России.

По его мнению, подопечные Доменико Тедеско не заслуживали поражения от столичного «Динамо» в субботнем матче.

«Хороший матч. Не знаю, почему все набросились на красно-белых. Им просто не повезло. Был зимний футбол на грубом поле, удача оказалась на стороне динамовцев. Они забили пенальти, а потом и эксклюзивный гол пяткой, который вообще не вытекал из логики игры.

«Спартак» не реализовал моменты и получил за это», — написал Червиченко.

Ранее сообщалось, что «Химки» и «Крылья Советов» договорились сыграть в Кубке России сегодня, 22 февраля.