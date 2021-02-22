Дзюба: любой гол «Спартаку» для меня крайне важен

Нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о московском «Спартаке».

Напомним, что 33-летний форвард, являющийся воспитанником академии красно-белых, перешел в стан сине-бело-голубых в 2015 году.



«Любой гол «Спартаку» для меня крайне важен, что тут лукавить, потому что осадочек остался, и внутри меня до конца дней будет пылать огонек. И каждый мяч в их ворота — как бальзам на душу», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе.

Ранее сообщалось, что форвард «Аякса» Квинси Промес вернется в «Спартак» за €7 млн.