Наставник «Лестера» доволен текущим третьим местом в АПЛ

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс доволен текущим третьим местом команды в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает »Би-би-си».

По его словам, «лисы» за прошедший отрезок чемпионата показали яркую игру и заслуженно попали в лидирующую тройку.

Специалист отметил, что его подопечные стали спокойнее, при этом не потеряв способность в нужный момент показать волевые качества и умения.

Ранее тренер вратарей футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Бородин высказался о наставнике столичного «Спартака» Доменико Тедеско.