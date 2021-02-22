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Спортивные новости

В Госдуме отреагировали на критику биатлонистов от норвежского СМИ

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Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Дмитрий Свищев отреагировал на критику отечественных биатлонистов от норвежского издания Dagbladet.

По его словам, от европейцев странно слышать столь негативную риторику по отношению к проигравшим.

«Нужно уважать соперников. Очень надеюсь, что это мнение отдельно взятого журналиста, а не всей Норвегии.

Называть нас мошенниками — это непозволительно никому. Да и кто конкретно мошенник? Те, кто выступают сейчас, никакого отношения к допингу не имеют», — сказал Свищев в интервью «СЭ».

Ранее сообщалось, что бывший глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев назвал результат на прошедшем в Поклюке чемпионате мира неудовлетворительным.

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