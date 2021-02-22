Тренер «Сочи» высказался о «судейском заговоре» вокруг «Спартака»

Тренер вратарей «Сочи» Дмитрий Бородин прокомментировал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ), передает Sport24.

В матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» со «Спартаком» сыграли вничью — 2:2. В матче главный арбитр Василий Казарцев назначил два спорных пенальти в ворота московской команды, что привело к крупному скандалу.

«Я понимаю, у «Спартака» огромная армия болельщиков, и это естественно, что они видят везде заговор и говорят, что их убивают. Но практика показывает, что это идет как синусоида», — заявил Бородин.

Ранее сообщалось, что тренер «Сочи» Бородин раскрыл забавные прозвища Тедеско.