Роднина отреагировала на резкое заявление СМИ Норвегии о биатлонистах

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Государственной думы России Ирина Роднина прокомментировала публикацию в норвежском СМИ, где было указано, что российские биатлонисты заслужили такой неудовлетворительный результат на чемпионате мира в Поклюке из-за допингового прошлого, передает «Спорт-Экспресс».

Сборная России на мировом первенстве смогла завоевать только одну медаль — ее выиграли мужчины в эстафете. Национальная команда в гонке заняла третью строчку.

«Нам самим нужно сделать определенные выводы. С 2016 года у нас в стране есть закон о привлечении к уголовной ответственности тех, кто склоняет к употреблению допинга или сам принимает его. Мы хоть раз его использовали?» — заявила Роднина.

Стоит отметить, что на чемпионате мира сборная России выступала в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Ранее сообщалось, что Губерниев призвал не относиться всерьез к статье в норвежском СМИ.