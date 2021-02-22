Богалий раскритиковала стрелковую подготовку российских биатлонисток

Двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий в разговоре с РИА «Новости» подвела итоги чемпионата мира по биатлону.

На турнире в Словении сборная России, выступавшая на турнире под монохромным флагом Союза биатлонистов России (СБР) в составе команды RBU, завоевала только одну медаль (бронза в мужской эстафете), а лучший индивидуальный результат показала Светлана Миронова.

«Больше всего вызывает вопросы стрелковая форма девчонок. Например, у Евгении Павловой такие волны (в стрельбе) могли быть связаны с психологическим состоянием, а у кого-то была именно недоработка технического плана как стабилизация оружия», — заявила Богалий.

Ранее сообщалось, что бывший старший тренер мужской сборной России по биатлону Владимир Аликин раскритиковал слова российских биатлонистов во время чемпионата мира.