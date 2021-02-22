Акинфеев стал рекордсменом Кубка России по сухим матчам

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл на ноль 20-й матч в рамках Кубка России, что стало лучшим показателем в российской истории, сообщает сообщает пресс-служба ЦСКА.

Вратарь ЦСКА установил очередной рекорд, на этот раз в Кубке России. ЦСКА встречался со «СКА-Хабаровск» на стадии 1/8 финала и победил со счетом 2:0. Для голкипера армейцев этот матч стал 20 матчем на ноль в рамках турнира.

Стоит отметить, что Акинфеев сыграл в 1/8 финала Кубка России впервые за семь лет (обычно в матчах на столь ранних стадиях турнира место в воротах занимают дублеры Акинфеева). Последний раз он выходил на поле на этой стадии 2 марта 2014 года с «Соколом». Тот матч также завершился со счетом 2:0.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал Игоря Акинфеева гением.