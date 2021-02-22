«Краснодар» пополнил состав защитником «Монпелье»

«Краснодар» арендовал камерунского защитника «Монпелье» Амбруаза Ойонго, сообщает официальный сайт клуба.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2020/2021. Ойонго выступает за «Монпелье» с 2018 года, в активе 29-летнего футболиста 72 матча за клуб, в которых он забил три мяча. В нынешнем сезоне камерунец провел 13 игр и оформил один гол. На счету защитника 35 матчей за сборную Камеруна.

«В настоящий момент все формальности урегулированы. Арендное соглашение камерунского защитника начнет действовать 24 февраля и продлится до 30 июня 2021 года», — говорится в сообщении пресс-службы «Краснодара».

«Краснодар» в 19 встречах набрал 30 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2020/2021. Накануне клуб уступил в первом матче Лиги Европы загребскому «Динамо», а также вылетел из Кубка России.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев не стал критиковать свою команду после вылета из Кубка России.