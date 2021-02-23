Полузащитник Роман Еременко хочет покинуть «Ростов» по семейным обстоятельствам. Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, финский игрок уже объявил об этом руководству клуба.

Напомним, что Еременко стал выступать за «Ростов» в начале 2019 года. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) 33-летний хавбек провел 18 матчей, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

Ранее бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров не стал говорить об истории с Артемом Дзюбой, случившейся в 2009 году.