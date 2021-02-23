СМИ: Назаров пытается лишить Панарина шансов на Олимпиаду

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Кубок России
ХимкиКрылья Советов
0:4
закончен
Италия / Серия А
ЮвентусКротоне
3:0
закончен
Англия / Премьер-лига
Брайтон энд Хоув АльбионКристал Пэлас
1:2
закончен
Украина / Премьер-лига
Олимпик ДДнепр-1
0:2
закончен
Испания / Примера
ОсасунаСевилья
0:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
Куньлунь Ред СтарСКА
3:4
закончен
ЙокеритВитязь
5:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Флорида ПантерзДаллас Старз
3:1
закончен
Каролина ХаррикейнзТампа-Бэй Лайтнинг
2:4
закончен
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
3:2
закончен
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
0:3
закончен
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
0:3
закончен
Аризона КойотсАнахайм Дакс
4:3
закончен
Колорадо ЭвеланшВегас Голден Найтс
0:3
закончен
Сан-Хосе ШарксМиннесота Уайлд
2:6
закончен
Англия / Премьер-лига
Лидс ЮнайтедСаутгемптон
21:00
Лига чемпионов
Лацио Бавария
23:00
Атлетико М Челси
23:00
КХЛ / регулярный чемпионат
ЛокомотивТорпедо
13:00
Ак БарсБарыс
14:30
ТракторСибирь
15:00
НефтехимикМеталлург Мг
17:00
СеверстальЦСКА
17:00
Динамо МАвтомобилист
17:00
СпартакХК Сочи
17:00
ЙокеритВитязь
19:30
Динамо МнАмур
19:30
Динамо РСалават Юлаев
20:30
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзБаффало Сэйбрз
03:00
Вашингтон КэпиталзПиттсбург Пингвинз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Оттава СенаторзМонреаль Канадиенс
03:00
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
03:30
Ванкувер КэнаксЭдмонтон Ойлерз
06:00
Лига чемпионов
Боруссия М Манчестер Сити
23:00
Аталанта Реал Мадрид
23:00
Лига Европы
Тоттенхэм Хотспур Вольфсберг
20:00
Франция / Лига 1
НимЛорьян
21:00
Испания / Примера
БарселонаЭльче
21:00
НХЛ / регулярный чемпионат
Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
01:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
01:00
Филадельфия ФлайерзНью-Йорк Рейнджерс
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсКалгари Флэймз
03:00
Колорадо ЭвеланшМиннесота Уайлд
05:00
Аризона КойотсАнахайм Дакс
05:00
Сент-Луис БлюзЛос-Анджелес Кингз
05:30
Развернуть

Спортивные новости

СМИ: Назаров пытается лишить Панарина шансов на Олимпиаду

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Обозреватель издания NY Post Молли Уолкер высказался о скандале с нападающим «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.

Скандал вокруг хоккеиста разгорелся после интервью бывшего тренера «Витязя» Андрея Назарова. Согласно словам специалиста, 11 декабря после того, как «Витязь» проиграл рижскому «Динамо», Панарин отправился в бар отеля, где избил 18-летнюю девушку. На место инцидента приехала полиция, был составлен протокол. Хоккеист мог получить реальный срок, но, по словам Назарова, за игрока заступились «авторитетные жители Риги», также сообщалось, что речь шла о взятке.

«После публикации поста в Instagram от 21 января Артемий опасался, что его шансы на Олимпиаду серьезно снизились. Теперь тренер Назаров может попытаться еще больше лишить возможности Панарина попасть на Игры», — написал Уолкер.

Ранее сообщалось, что депутат Игорь Лебедев встал на защиту Артемия Панарина.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.