Быстров отказался вспоминать про историю с Дзюбой и пропажей денег

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в интервью Василию Конову не стал говорить об истории с Артемом Дзюбой, случившейся в 2009 году.

Тогда оба игрока защищали цвета столичного «Спартака». В раздевалке у Быстрова пропали 23 тысячи рублей, которые были найдены позже у Дзюбы.

«У него сейчас своя семья, дети. У меня дети. Есть некоторые моменты, которые были по молодости, и я не думаю, что про них нужно говорить.

Пока меня никто не трогает, когда никто ничего не говорит, смысл поднимать и ворошить то, что было в молодости? Каждый может сделать что-то не так, но жизнь продолжается», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин оценил перспективы «Тамбова» на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).