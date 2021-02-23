Быстров рассказал об алкогольных традициях в «Спартаке»

Бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Владимир Быстров в интервью Василию Конову рассказал об алкогольных традициях в «Спартаке».

По его словам, в конце нулевых футболисты красно-белых после матчей любили употреблять пенный напиток.



«Когда я перешел в «Спартак», мы были любителями выпить пивка. Там научили, как нужно восстанавливаться. Какая правильная доза? Ящик пива на команду. В самолет можно было брать баночку пива на человека», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что Андрей Аршавин оценил перспективы «Тамбова» на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).