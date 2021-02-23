Аршавин оценил перспективы «Тамбова» на оставшуюся часть сезона РПЛ

Бывший нападающий петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил перспективы «Тамбова» на оставшуюся часть сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

По его словам, тамбовская команда вряд ли одержит больше одной победы в 2021 году.

«Плохо, что такая ситуация сложилась. Не нам решать, кто виноват и почему. РПЛ — молодцы, что смогли сохранить целостность турнира. Удивлюсь, если «Тамбов» выиграет более одной игры», — сказал Аршавин.

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