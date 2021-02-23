Гол и передача Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Сан-Хосе»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» оказалась сильнее «Сан-Хосе Шаркс».

Встреча прошла в Сан-Хосе на арене «Эс-Эй-Пи Центр» и завершилась уверенной победой гостей со счетом 6:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Матс Цукарелло, Кирилл Капризов, Айан Кол, Маркус Фолиньо, Йонас Бродин и Виктор Раск, поразивший пустые ворота.

У проигравшей команды отличились Брент Бернс и Логан Кутюр.

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