Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в 14-й раз подряд забил 25+ мячей в сезоне. Об этом сообщает Goal.
36-летний португалец установил данное достижение минувшим вечером, оформив дубль в ворота «Кротоне» в матче чемпионата Италии по футболу.
Всего в текущем розыгрыше Серии А Роналду провел 19 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал три результативные передачи.
Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро по окончании текущего сезона может сменить клубную прописку.
2007-08: 42— Goal (@goal) February 22, 2021
2008-09: 26
2009-10: 33
2010-11: 53
2011-12: 60
2012-13: 55
2013-14: 51
2014-15: 61
2015-16: 51
2016-17: 42
2017-18: 44
2018-19: 28
2019-20: 37
2020-21: 25*
Cristiano Ronaldo reaches 25 goals for the 14th consecutive season �� pic.twitter.com/4Dp9dIjMML