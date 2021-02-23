Бывший игрок «Витязя» высказался об обвинениях в адрес Панарина

Бывший хоккеист подольского «Витязя» Джон Мирасти высказался о скандале с участием форварда клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина.

Ранее экс-наставник подольского «Витязя» Андрей Назаров заявил, что в 2011 году Панарин в баре отеля в Риге несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Бывший тренер отметил, что игроку грозил тюремный срок, однако ему удалось избежать наказания.

«Не помню, чтобы слышал что-нибудь подобное. Артемий был очень приятным парнем и невероятным игроком», — цитирует Мирасти РИА «Новости».

Ранее экс-тренер рижского «Динамо» отреагировал на обвинения в адрес Панарина.