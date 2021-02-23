Карпин обратился к покинувшему «Ростов» Еременко

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об уходе из клуба полузащитника Романа Еременко.

«Ромчик, спасибо за все. Удачи и здоровья тебе и твоей прекрасной семье. Еще один сынок нас покидает», — написал Карпин в Instagram.

Еременко выступал за «Ростов» с 2019 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 16 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.

После 19 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

Ранее сообщалось, что контракт с Еременко прекращен по обоюдному согласию сторон.