Лыжник Устюгов примет решение о выступлении в спринте на ЧМ накануне гонки

Тренер двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова Маркус Крамер рассказал, когда будет принято решение об участии спортсмена в спринте на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Ранее лыжник заявил, что гонка может стать единственной на турнире.

«Решение мы примем завтра утром после тренировки», — цитирует Крамера ТАСС.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о состоянии Натальи Непряевой и Сергея Устюгова.