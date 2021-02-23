Норвежский лыжник усомнился в болезни Большунова

Двукратный чемпион мира норвежец Эмиль Иверсен заявил, что не верит в болезнь российского лыжника Александра Большунова.

Ранее стало известно, что лидер сборной России простудился перед стартом чемпионата мира в немецком Оберстдорфе.

«Не очень верю в это. Думаю, он хорошо готов и будет вполне свежим и быстрым на старте чемпионата мира. Перед Олимпиадой в Пхенчхане тоже ходили слухи, что он заболел за три недели до начала», — цитирует Иверсена Nettavisen.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в Оберстдорфе с 23 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не смогут выступить под флагом своей страны.

На турнире команда будет называться Russian Ski Federation — Федерация лыжного спорта России. Спортсмены будут выступать под флагом Международной федерации лыжного спорта (FIS), а в случае их побед будет исполняться гимн организации.

Ранее глава ФЛГР Елена Вяльбе рассказала о состоянии Натальи Непряевой и Сергея Устюгова.