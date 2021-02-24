Гол Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения «Баффало»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Девилз» уступил «Баффало Сейберс».

Встреча прошла в Ньюарке на арене «Пруденшал Центр» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой гостей со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Виктор Олофссон, Расмус Асплунд, Дилан Козенс и Коди Икин.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Никита Гусев.



Ранее защитник уфимского «Салавата Юлаева» Григорий Панин поделился мнением о ситуации с форвардом «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемием Панариным.