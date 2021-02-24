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Спортивные новости

Тухель довел беспроигрышную серию на посту тренера «Челси» до восьми игр

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В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов лондонский «Челси» одержал победу над мадридским «Атлетико».

Встреча прошла в Бухаресте на Национальном стадионе при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0.

Эта победа стала для Томаса Тухеля шестой на посту главного тренера «синих». Всего за карьеру в стане британского клуба немецкий специалист провел восемь игр, из которых не проиграл ни одну.

Общий счет в этих встречах — 10:2. Следующий матч «Челси» проведет против «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

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