Шлеменко назвал условие возвращения в Bellator

Бывший чемпион Bellator Александр Шлеменко назвал условие возвращения в промоушен.

«Если бы они сделали Гран-при в весовой категории до 84 кг, то я бы мог вернуться. Это один из вариантов добраться до Мусаси. Я хотел бы провести матч-реванш. Знаю, что в России есть одна организация, возможности которой позволяют организовать этот бой: RCC», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Спортсмен добавил, что переговоры о возможном поединке пока не велись.

Шлеменко выступал в Bellator с 2010 по 2018 год. Он потерпел поражение от Мусаси в октябре 2017 года.

Ранее Шлеменко заявил, что народ России истребляется «алкогольным геноцидом».