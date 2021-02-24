Йоханнес Бе рассказал о познаниях в русском языке

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе рассказал о своем знании иностранных языков.

Спортсмен заявил, что плохо владеет немецким и французским языками.

«Русский? О, не знаю, почему так случилось, но мы всегда говорим babushka, когда нам хорошо в команде. Вроде, так это слово звучит. Сказал это слово — и настроение стало еще лучше», — приводит слова норвежца NRK в Instagram.

Бе является олимпийским чемпионом 2018 года в индивидуальной гонке, десятикратным победителем первенств мира и двукратным обладателем Кубка мира в общем зачете.

Ранее сообщалось, что Йоханнес Бе считает мягким наказание для российских биатлонистов.