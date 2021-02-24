Косторная опубликовала мотивационный пост в Instagram

Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная опубликовала в Instagram мотивационный пост.

«Тяжелый труд всегда окупается. На катке надо быть всегда активным, готовым, страстным, чтобы ни разу не пожалеть о своем выступлении», — подписала публикацию Косторная.

Фигуристка завоевала золото чемпионата Европы 2020 года в Граце. Также она является победительницей финала Гран-при, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о восстановлении Косторной.