Футболист «Баварии» Киммих установил новый рекорд Лиги чемпионов

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству побед в первых 50 матчах, сообщает Opta Franz в Twitter.

Футболист помог своей команде разгромить римский «Лацио» (4:1) в первом матче 1/8 финала турнира. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

По количеству побед в 50 матчах Киммих обошел своего одноклубника Томаса Мюллера и полузащитника мадридского «Реала» Каземиро, в активе которых по 36 побед.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Баварии» Ханс-Диткр Флик выиграл 14 из 15 матчей в Лиге чемпионов.