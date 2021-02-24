Кормье: на месте Уайта я бы продолжал уговаривать Нурмагомедова вернуться

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даниэль Кормье призвал главу промоушена Дану Уайта продолжать попытки вернуть обладателя титула в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

«Он тот человек, которого надо заставлять вернуться. Хабиб — настоящий боец, именно поэтому Дана Уайт продолжает просить его о возвращении. На месте Уайта я бы продолжал уговаривать его вернуться. Я бы запланировал десять встреч с ним», — цитирует Кормье bjpenn.com.

В октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи россиянин объявил о завершении спортивной карьеры.

Ранее Нурмагомедов рассказал о съемках документального фильма о своей карьере.