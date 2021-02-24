Обама отреагировал на аварию с участием Тайгера Вудса

Бывший президент США Барак Обама отреагировал на аварию с участием американского гольфиста Тайгера Вудса.

«Посылаю свои молитвы Тайгеру Вудсу и его семье сегодня вечером. Желаю скорейшего выздоровления величайшему гольфисту в истории. Если мы чему-то научились за эти годы, так это тому, чтобы никогда не сбрасывать со счетов Тайгера», — написал Обама в Twitter.

Авария с участием Вудса произошла 23 февраля в городе Ранчо Палос Вердес, штат Калифорния. Гольфист был извлечен из автомобиля с помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования и госпитализирован. Спортсмен получил множественные травмы ноги, ему была проведена операция.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп высказался об аварии с участием Вудса.