В Нидерландах сообщили о переходе Промеса в «Спартак»

Нападающий амстердамского «Аякса» Квинси Промес в скором времени перейдет в московский «Спартак», сообщает ESPN.nl.

По информации источника, футболист будет выступать за российский клуб на постоянной основе. В ближайшее время будет подписан контракт на 3,5 года.

Переговоры между «Аяксом» и «Спартаком» по переходу футболиста начались в январе 2021 года. Он выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

В нынешнем сезоне игрок принял участие в 25 матчах, в которых забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что Промес вернется в «Спартак» за €7 млн.