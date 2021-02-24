Ласицкене выложила видео с Эминемом после недопуска на чемпионат Европы

Трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене в шутливой форме отреагировала на решение Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) отказать российским легкоатлетам в выдаче нейтрального статуса и в допуске на чемпионат Европы в помещении, который пройдет в польском городе Торунь.

У себя в Instagram Stories она опубликовала кадр из фильма «Восьмая миля» с участием именитого рэпера Эминема, участвующего в рэп-баттле. При этом на видео наложена песня российского исполнителя Мурата Насырова «Мальчик хочет в Тамбов». Вместо слова «Тамбов» в видео используется слово «Торунь».

Чемпионат Европы по легкой атлетике пройдет в польском городе Торунь 5-7 марта.

Ранее сообщалось, что World Athletics рассмотрит вопрос выдачи россиянам нейтрального статуса, позволяющего выступать на международных соревнованиях, не ранее середины марта.