Фигурирующий в показаниях Назарова хоккеист отрицает факт избиения Панариным девушки

Бывший нападающий подольского «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал слова своего бывшего наставника Андрея Назарова, который обвинил действующего форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в избиении молодой девушки. Ранее тренер в интервью «Комсомольской правде» заявил, что в 2011 году, когда он возглавлял «Витязь», Панарин, будучи игроком подольской команды, в одном из рижских баров избил 18-летнюю девушку. По словам Назарова, там же находился и Анисин, который «просто сидел и пил сок».

«Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные. Они нам сказали пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло произойти, — Тема мог слегка оттолкнуть одну из девушек, но не факт, что это произошло. Ударов и тем более разбитого лица точно не было. Представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей? А по поводу тех девушек: порядочные 18-летние девочки в три часа ночи в кабаках не сидят. Они же не просто так бродили по гостинице в такое время суток. Их там было две-три компании. Может, с их стороны была легкая провокация, чтобы срубить денег с известных хоккеистов», — приводит слова Анисина «СЭ».

Ранее стало известно, что руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) не будет расследовать данное дело до тех пор, пока не будут предъявлены достоверные доказательства с участием Панарина.