Промес поделился подробностями дела о поножовщине

Перешедший из амстердамского «Аякса» в московский «Спартак» нидерландский вингер Квинси Промес рассказал об уголовном деле о поножовщине, в котором футболист проходил в качестве обвиняемого. В декабре Промес был арестован после того, как на него последовало заявление в полицию о нанесении колото-режущих ран. По данным нидерландских СМИ, инцидент произошел еще в июле 2020 года, и футболист якобы ударил ножом одного из своих родственников.

«В конце моих выступлений за «Аякс» вокруг меня было много негатива, обо мне много писали в медиа. Я был шокирован этим, ведь оказался в ситуации, когда я не могу много говорить об этом деле. Правда восторжествует. Я увидел, как люди уже сформировали мнение по этому вопросу. Это несправедливость, мне было сложно», — сказал Промес в интервью пресс-службе «Аякса».

Ранее сообщалось, что «Спартак» заплатит «Аяксу» за трансфер Промеса минимум €8,5 млн. 25 февраля игрок пройдет медицинское обследование перед подписанием контракта с красно-белыми.