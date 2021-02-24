Экс-одноклубник Панарина рассказал о полицейских допросах

Бывший нападающий «Витязя» Михаил Анисин прокомментировал заявление своего бывшего наставника Андрея Назарова, который обвинил еще одного экс-форварда подольского клуба Артемия Панарина в избиении 18-летней девушки. По словам специалиста, Панарин, якобы пребывая в состоянии алкогольного опьянения, в одном из баров Риги нанес несколько серьезных ударов молодой девушке, а затем заплатил $40 тысяч, чтобы не дать уголовному делу ход. Анисин утверждает, что данная информация не является достоверной.

«Таких денег у нас быть не могло. Тогда мы зарабатывали 4-5 миллионов рублей за сезон. Что касается разбирательств, то к нам действительно приезжали полицейские, что-то выяснили. Меня подводили к тем девушкам, спрашивали у них: мол, я это сделал? Они отрицали. По возвращении в Россию Панарина вызвал к себе генеральный менеджер клуба Алексей Жамнов, провел воспитательную беседу на тему, что публичный человек должен уметь держать себя в руках, и оштрафовал», — цитирует Анисина «СЭ».

Ранее экс-одноклубник Панарина заявил о возможном конфликте между Артемием и группой девушек.