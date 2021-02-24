«Тоттенхэм» разгромил обидчиков ЦСКА и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Лондонский «Тоттенхэм Хотспур» одержал крупную победу над австрийским «Вольфсбергом» в ответном матче 1/16 Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу «шпор».

В составе победителей авторами забитых мячей стали Деле Алли, Гарет Бэйл и Винисиус Мораис, который оформил дубль.

По сумме двух встреч «Тоттенхэм» одолел «Вольфсберг» со счетом 8:1 и, таким образом, пробился в следующий раунд турнира. Кроме того, подопечные Жозе Моуринью стали первой командой, которая вышла 1/8 финала Лиги Европы. Остальные участники выяснятся 26 февраля.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч

«Тоттенхэм Хотспур» (Лондон, Англия) — «Вольфсберг» (Вольфсберг, Австрия) — 4:0

Голы: 1:0 — Алли — 10, 2:0 — Мораис — 50, 3:0 — Бэйл — 73, 4:0 — Мораис — 83