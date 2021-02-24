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Тампа-Бэй ЛайтнингКаролина Харрикейнз
03:00
Коламбус Блю ДжекетсЧикаго Блэкхоукс
03:00
Флорида ПантерзДаллас Старз
03:00
Оттава СенаторзКалгари Флэймз
03:00
Баффало СэйбрзНью-Джерси Дэвилз
03:00
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Спортивные новости

«Спартак» показал возвращение Промеса кадрами из фильма «Интерстеллар»

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Московский «Спартак» разместил еще один оригинальный видеоролик, посвященный возвращению в команду нидерландского вингера Квинси Промеса.

Красно-белые использовали кадры из фильма «Интерстеллар», где сделан акцент на времени ожидания. По сюжету фильма, главные герои ищут на замену Земле планету, пригодную для жизни. При этом время на них значительно отличается от земного. Таким образом «Спартак» обыграл ситуацию, когда болельщики ждали возвращения Промеса в клуб.

За красно-белых нидерландский футболист выступал с 2014 по 2018 год, после чего перешел в «Севилью», а затем — в «Аякс».

Ранее сообщалось, что Промес будет играть под 24-м номером.

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