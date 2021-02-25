«Аталанта» без Миранчука проиграла «Реалу»

Итальянская «Аталанта» проиграла мадридскому «Реалу» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча, которая состоялась на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась со счетом 1:0 в пользу «сливочных».

Один из ключевых моментов игры произошел на 17-й минуте, когда главный арбитр Тобиас Штилер показал прямую красную карточку нарушившему правила на Форлане Менди полузащитнику бергамасков Ремо Фройлеру, посчитав, что тот совершил фол последней надежды.

В концовке игры Менди отметился голом, который стал победным.

Российский хавбек Алексей Миранчук черно-синих на поле не появился и всю встречу провел на скамейке запасных.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде.

Лига чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

«Аталанта» (Бергамо, Италия) — «Реал» (Мадрид, Испания) — 0:1

Голы: 0:1 — Менди — 86

Удаления: Фройлер, 17 / нет