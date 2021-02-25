КХЛ никогда не получала жалоб на Артемия Панарина

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) прокомментировали скандал, фигурантом которого стал действующий российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин. 22 февраля тренер Андрей Назаров обвинил форварда в избиении 18-летней девушки. По его словам, инцидент произошел в 2011 году, когда Панарин выступал за «Витязь», а сам Назаров был главным тренером подольского клуба.

Из-за скандала Панарин по собственному желанию взял бессрочный отгул в «Рейнджерс», тогда как клуб и НХЛ публично поддержали хоккеиста.

В связи с этим редакция ESPN направила запрос в КХЛ с вопросом о том, числился ли Панарин в каких-либо скандальных происшествиях, на что в ответ Континентальная хоккейная лига заявила, что никаких жалоб в отношении нападающего никогда не поступало. Также в КХЛ подчеркнули, что если бы лига получила какую-либо жалобу, то провела бы собственное расследование, так как «серьезно относится к любым обвинениям в неправомерном поведении».