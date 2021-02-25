Зидан после победы над «Аталантой» назвал игру «Реала» неидеальной

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвел итоги первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором его команда одержала выездную победу над итальянской «Аталантой» со счетом 1:0. Французский специалист отметил физическую мощь бергамасков и подчеркнул, что, несмотря на игру в большинстве, «сливочным» пришлось непросто.

«Самое важное то, что мы добились хорошего результата. Играя в большинстве, мы были не идеальны, но важно то, что нам удалось забить на выезде. Мы победили, потому не стоит корить в отсутствии изобретательности на поле. Мы на правильном пути», — приводит слова Зидана пресс-служба УЕФА.

Ответная встреча состоится в Мадриде 16 марта.

Ранее сообщалось, что «Реал» стал первым клубом в истории, проведя сотый матч в Лиге чемпионов.