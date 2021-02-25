Василевский помог «Тампе» одержать сухую победу над «Каролиной» Свечникова

«Тампа-Бэй Лайнтнинг» на своей площадке одержала победу над »Каролиной Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «молний».

Авторами заброшенных шайб стали Росс Колтон и Блейк Коулман, которые отличились в первом периоде, а также Баркли Гудроу, который поразил пустые ворота в самой концовке встречи.

Российский нападающий «Тампы» Александр Волков провел почти восемь минут игрового времени и результативными действиями не отметился. Сергей Сергачев нанес два броска в створ. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил все 25 бросков по своим воротам. Российский форвард «Каролины» Андрей Свечников нанес четыре броска и завершил матч с показателем полезности «-1».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй Лайтнинг» (Тампа) — «Каролина Харрикейнз» (Роли) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

1:0 — Колтон (Хедман, Киллорн) — 06:43

2:0 — Коулман (Гурд, Марун) — 17:27 5х4

3:0 — Гудроу — 59:25 (en)